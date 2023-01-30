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В Афганістані снігопади та морози забрала життя 170 людей за три тижні

30 січня, 2023 понедiлок
07:28
Світ снігопад

За три лижні сильних снігопадів та морозів в Афганістані загинуло 170 людей, зокрема це діти та жінки. Також ще 30 осіб постраждали

Про це інформує Сіньхуа із посиланням на заяву речника міністерства природних катаклізмів Афганістану Шавіюлу Рахімі.

"Загалом 170 людей, в тому числі жінки та діти, загинули, й ще 30, серед них жінки й діти, отримали травми через холодну погоду та снігопад у 24 з 34 провінцій Афганістану протягом останніх трьох тижнів", - розповів Рахімі. 

Повідомляється, що протягом 2023 року повністю зруйновані чи пошкоджені 150 домівок, а також загинуло близько 80 тисяч голів скоту.

Речник міністерства запрохав міжнародні гуманітарні агентства дати допомогу родинам в Афганістані, яким необхідна допомога у зв'язку з важкою зимою.

"У спустошеному війною Афганістані, де немає центральної системи опалення, люди часто використовують вугілля, дрова або зріджений газ, аби зігрітися взимку, що часто забирає людські життя через витік газу чи викид чадного газу", - пише видання.

За три тижні місцями температура в деяких районах опустилася до -30 градусів.

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