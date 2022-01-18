В Афганістані стався землетрус магнітудою 5,3, загинуло щонайменше 26 людей
Щонайменше 26 осіб загинуло внаслідок землетрусу магнітудою 5,3 на заході Афганістану
Про це повідомляє Голос Америки.
Представник влади провінції Баз Мохаммад Сарварі повідомив, що щонайменше 26 осіб загинуло внаслідок обвалення дахів будинків у районі Кадіс у провінції Бадгіс.
Серед них - п'ять жінок та четверо дітей. Ще четверо отримали травми.
За даними Геологічної служби США, магнітуда неглибокого землетрусу на заході Афганістану становила 5,3.
За словами Сарварі, землетрус також завдав збитків жителям району Мукр тієї ж провінції, але деталі та кількість постраждалих поки що невідомі.
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