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В Албанії під час матчу загинув футболіст, який рік тому міг опинитись в "Зорі"

11 листопада, 2023 субота
23:24
Спорт Рафаель Двамена

У суботу, 11 листопада, ганський футболіст Рафаель Двамена загинув під час матчу чемпіонату Албанії

Про це повідомляє EuroFoot.

Матч 13-го туру албанської Суперліги, де зустрічались "Лячі" - "Еґнатія", був призупинений через серцевий напад форварда гостей Рафаеля Двамена.

Трагедія сталась на 24-й хвилині матчу. 28-річний Двамена упав на газон та знепритомнів. Учасники матчу та лікарі оперативно відреагували та одразу почали надавати допомогу футболісту. Швидка забрала гравця, але врятувати його не вдалось.

У 2021 році Рафаель Двамена вже був у подібній ситуації. Під час матчу Кубка Австрії ганець також отримав серцевий напад, але тоді його вдалось врятувати.

Влітку 2022 року форвард перебував на перегляді у луганській "Зорі". У 2018 році Дваменою нібито цікавився донецький "Шахтар". За свою кар'єру ганець пограв за "Цюрих", "Хартберг", "Сарагосу", "Леванте", "Вайле" та "Олд Бойз".

Рафаель Двамена проводив відмінний сезон, він забив 12 голів у 12 матчах і лідирував у гонці бомбардирів.

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