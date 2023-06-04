В американському штаті Юта заборонили Біблію у школах через "вульгарність і насильство"

Про це пише ВВС.

Зазначається, що причиною цього рішення стала скарга батьків, які вважають, що зміст книги для дітей неприйнятний. У скарзі пояснюється, що зміст Біблії є "порнографічним згідно із новим законом".

Йдеться про закон 2022 року, який забороняє "порнографічні та непристойні" книжки у школах. Раніше під цю заборону підпадали здебільшого книги, присвячені сексуальності та сексуальним орієнтаціям. Щодо забороненої Біблії, шкільна адміністрація так і не пояснила, що саме вважається вульгарним, проте зазначила, що книга не підлягає під заборону 2022 року, а просто містить у собі "вульгарності та непристойності", недоречні для молодшого і середнього віку. Для старших класів Біблія поки не знаходиться під забороною.

Представники шкіл заявили, що наразі вже було вилучено 8 примірників Біблії зі шкільних бібліотек.

Видання пояснює, що раніше місцева влада виступала проти закликів до заборони Біблії у молодших класах, проте після нової скарги оголосили книгу "складною для читання у молодшому віці".

"Традиційно в Америці Біблію найкраще читають та розуміють вдома, біля домашнього вогнища, в родині", - написав у facebook представник місцевої влади Кен Айворі.