В Англії виявили 71 новий випадок мавпячої віспи

Про це пише Guardian з посиланням на дані британського органа громадського здоров'я.

В Англії виявлений 71 новий випадок мавпячої віспи, а загалом тут кількість хворих на неї зросла до 172-х. Ще чотири випадки зареєстрували у Шотландії, два - в Північній Ірландії та один у Вельсі.

Загалом у Великобританії кільість зареєстрованих випадків цього захворювання досягла 179-ти

Британська влада закликає хворих на цей вірус три тижні обмежувати контакти домашніми тваринами, а з іншими людьми не контактувати до заживлення шкіри. Якщо ж людина проконтактувала з хворим, вона має сама піти на ізоляцію на 21 день.

Рекомендації також вказують на те, що якщо людина, яка підозрює у себе таке захворювання або воно вже діагностоване, мусить вийти з дому для отримання медичної допомоги, вона має прикривати одягом вражені ділянки шкіри та носити маску. Також забороняється користуватися громадським транспортом у такому випадку. Крім того, таким людям потрібно уникати статевих контактів.

Віспа мавп - рідкісне інфекційне захворювання, найбільш поширене у віддалених районах Центральної та Західної Африки. Його симптоми - нудота, температура, висипання, свербіж, а також біль у м'язах. Випадки захворювання за межами регіону часто пов'язані з поїздками до несприятливих з погляду епідеміології зони. Вірус поширюється через контакт з хворою людиною або твариною.

Нагадаємо, Бельгія першою в Європі впровадила обов'язковий карантин для хворих на мавпячу віспу.

В Аргентині (Латинська Америка) 23 травня зафіксувли перший випадок мавпячої віспи, а до цього дев'ять європейських країн зергістрували заблолювання таким вірусом на своїх теренах.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb