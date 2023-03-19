"В Авдіївці залишається семеро дітей": керівник ВЦА Барабаш розповів історію підлітка, який сам вибирався з міста
Люди почали більше виїжджати з Авдіївки Донецької області - зараз у місті 2200-2300 людей. Також у Авдіївці залишається семеро дітей
Про це в ефірі Еспресо заявив голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш.
"Ситуація по дітях зрушила і вони почали їхати з міста. Станом на зараз, у місті сім дітей. Учора випадок стався - це просто треш. Хлопчина вчора сам пішов без батьків, вештався містом шукав волонтерів, щоб поїхати. Йому 17 років, він навчався в училищі. Батьки на відсіч відмовлялись вивозити, він просився до родичів - йому відмовляли. Він втік із дому, ходив під обстрілами. Потім він зрозумів, що вечоріє і він не знайде волонтерів. Йому було дуже страшно йти додому, він таки зайшов туди, переодягнувся і пішки пішов з міста. Куди знав. Дякувати богу, їхали хлопці, побачили його уже за містом. Він йшов майже поруч з лінією фронту. Його підібрали, привезли до Покровська. Зараз будемо займатися позбавленням батьківських прав. Сьогодні зранку говорили з людьми, де він перебуває - хлопчину трусить добу", - розповів він.
Очільник ВЦА впевнений, що ще тиждень-півтора і всіх дітей зможуть вивезти з міста.
"Також просто мешканці поїхали - за три тижні ми вивезли 150 людей, також поїхали люди, які мають особистий транспорт. 1960 людей в місті по списках на отримання гуманітарної допомоги. Є розуміння, що їх трохи більше - не всі беруть гуманітарку. По відчуттях 2200-2300 людей в місті є, але це не 2500, як було раніше", - підсумував Барабаш.
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