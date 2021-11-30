В Азербайджані загинуло 14 людей внаслідок падіння військового літака

Про це порталу haqqin.az розповіли в Державній прикордонній службі Азербайджану.



Військовий вертоліт Мі-17 Державної розбився вранці під час виконання навчальних польотів на авіаційному полігоні Гарахейбат у Хизинському районі.



Загинуло 14 військових, двоє вижили та зазнали поранень.



Наразі встановлено, що аварія сталася без втручання ззовні. Перевіряються всі версії інциденту, в тому числі недбалість пілота, будь-які технічні несправності у літаку, погодні умови та інші.



Зазначається, що керівництво Державної прикордонної служби та Генеральної прокуратури перебуває на місці події та проводить спільне розслідування.



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