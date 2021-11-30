В Азербайджані загинуло 14 людей внаслідок падіння військового літака
У вівторок, 30 листопада, в Азербайджані під час навчань розбився військовий літак, загинуло 14 офіцерів
Про це порталу haqqin.az розповіли в Державній прикордонній службі Азербайджану.
Військовий вертоліт Мі-17 Державної розбився вранці під час виконання навчальних польотів на авіаційному полігоні Гарахейбат у Хизинському районі.
Загинуло 14 військових, двоє вижили та зазнали поранень.
Наразі встановлено, що аварія сталася без втручання ззовні. Перевіряються всі версії інциденту, в тому числі недбалість пілота, будь-які технічні несправності у літаку, погодні умови та інші.
Зазначається, що керівництво Державної прикордонної служби та Генеральної прокуратури перебуває на місці події та проводить спільне розслідування.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.1
Купівля 27.1Продаж 27.37
-
EUR
Купівля 30.61Продаж 31.04
- Актуальне
- Важливе