В басейнах Сяну та Днiстра вода в річках підійметься на 2 м
Сьогодні, 17 липня 2021 року, може різко піднятися рівень води у водоймах Карпатського регіону
Попередження оприлюднено Державною службою України з надзвичайних ситуацій, інформує Еспресо.TV.
"17 липня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) очiкується продовження пiдйому рiвнiв води на 1,5 - 2,5 м над рiвнями 15 липня на 08:00 год", - йдеться на офіційному сайті відомства.
Мiсцями можливе затоплення заплав, прирiчкових сільськогосподарських угiдь (І рівень небезпеки - жовтий).
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