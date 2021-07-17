В басейнах Сяну та Днiстра вода в річках підійметься на 2 м

Попередження оприлюднено Державною службою України з надзвичайних ситуацій, інформує Еспресо.TV.

"17 липня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) очiкується продовження пiдйому рiвнiв води на 1,5 - 2,5 м над рiвнями 15 липня на 08:00 год", - йдеться на офіційному сайті відомства.



Мiсцями можливе затоплення заплав, прирiчкових сільськогосподарських угiдь (І рівень небезпеки - жовтий).





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