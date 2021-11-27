В Британії є перші випадки зараження ковідним штамом "Омікрон"

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Сполученого Королівства Саджид Джавід, інформує BBC News.



Йдеться про жителів Ессексу та Ноттінгему, зараження яких офіційно підтверджено.



Обидва випадки зараження пов’язані між собою. Люди "привезли" з собою новий штам Omicron з подорожей на півдні Африки.



Наразі обидві заражені людини та їхні домогосподарства перебувають на самоізоляції.

Нагадаємо, заражені Omicron'ом є вже у Південній Африці, Ботсвані, Бельгії, Гонконзі та Ізраїлі.