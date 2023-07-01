В екстренера збірної України Фоменка онкологія
Колишній тренер збірної України Михайло Фоменко заявив, що лікується від онкології
Про це повідомляє видання Sport News.
Журналісти зв'язались з Михайлом Фоменком, щоб дізнатися, чи перебуває він зараз у безпеці та обговорити результати збірної України.
"Не можу говорити, онкологія, лікуюсь", — відповів 74-річний Фоменко.
Кар'єра Михайла Фоменка
Михайло Фоменко відомий українцям завдяки роботі у збірній України з футболу. Фахівець вивів національну команду на Євро-2016 та зупинився за крок від ЧС-2014.
Фоменко також працював з "Динамо", "Кривбасом", "Вересом", ЦСКА, "Металістом", запорізьким "Металургом", "Таврією" та іншими клубами.
З київським "Динамо" Михайло Фоменко вигравав чемпіонат та Кубок України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.75
Купівля 36.75Продаж 37.47
-
EUR
Купівля 40.31Продаж 41.21
- Актуальне
- Важливе