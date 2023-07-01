Про це повідомляє видання Sport News.

Журналісти зв'язались з Михайлом Фоменком, щоб дізнатися, чи перебуває він зараз у безпеці та обговорити результати збірної України.

"Не можу говорити, онкологія, лікуюсь", — відповів 74-річний Фоменко.

Кар'єра Михайла Фоменка

Михайло Фоменко відомий українцям завдяки роботі у збірній України з футболу. Фахівець вивів національну команду на Євро-2016 та зупинився за крок від ЧС-2014.

Фоменко також працював з "Динамо", "Кривбасом", "Вересом", ЦСКА, "Металістом", запорізьким "Металургом", "Таврією" та іншими клубами.

З київським "Динамо" Михайло Фоменко вигравав чемпіонат та Кубок України.