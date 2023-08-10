В Еквадорі вбили кандидата в президенти країни Фернандо Вільявісенсіо
9 серпня трьома пострілами в голову було вбито Фернандо Вільявісенсіо, кандидата в президенти від руху Construye після політичного мітингу, що відбувся в Колізеї коледжу Андерсон у Кіто
Про це пише видання El Universo.
Підтвердження його смерті надав його особистий друг і радник кампанії доктор Карлос Фігероа, який сказав, що Вільявісенсіо отримав три поранення в голову. Коли він оглянув його, у нього вже не було ознак життя.
Інцидент стався близько 18:20. Свідки зазначили, що пролунали постріли, і вони побачили, як Віллавісенсіо впав важко поранений на землю.
Загальна кількість постраждалих наразі невідома, але джерела, близькі до кампанії, повідомили, що їх буде близько восьми, з яких семеро були госпіталізовані в ту саму лікарню
Нацполіція провела операцію зі встановлення винних у події.
- Нагадаємо у липні 2022 року у Японії стріляли в колишнього прем'єр-міністра та лідера Ліберально-демократичної партії Сіндзо Абе. Він помер у лікарні.
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