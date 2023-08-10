В Еквадорі вбили кандидата в президенти країни Фернандо Вільявісенсіо

Про це пише видання El Universo.

Підтвердження його смерті надав його особистий друг і радник кампанії доктор Карлос Фігероа, який сказав, що Вільявісенсіо отримав три поранення в голову. Коли він оглянув його, у нього вже не було ознак життя.

Інцидент стався близько 18:20. Свідки зазначили, що пролунали постріли, і вони побачили, як Віллавісенсіо впав важко поранений на землю.

Загальна кількість постраждалих наразі невідома, але джерела, близькі до кампанії, повідомили, що їх буде близько восьми, з яких семеро були госпіталізовані в ту саму лікарню

Нацполіція провела операцію зі встановлення винних у події.