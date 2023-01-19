Про це інформує Al Jazeera.

У четвер міністерство внутрішніх справ Іраку повідомило, що двоє людей загинули та близько 80 отримали поранення під час тисняви ​​на стадіоні в Басрі перед фіналом Кубка Перської затоки між Іраком і Оманом.

Деякі з поранених перебувають у критичному стані.

Тисячі вболівальників без квитків зібралися біля стадіону з самого світанку в надії подивитися рідкісний домашній міжнародний матч. Коли почалася тиснява турнікети все ще були закриті. Після прибуття швидких, аби доставити поранених до лікарні, завили сирени.

Ірак збирається зустрітися з Оманом у фіналі футбольного турніру восьми країн о 16:00 за Гринвічем.