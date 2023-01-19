В Іраку перед фіналом Кубка націй Перської затоки з футболу в тисняві загинуло двоє людей, десятки поранених
19 січня перед фіналом Кубка націй Перської затоки з футболу між Іраком і Оманом під час тисняви загинуло двоє людей, десятки отримали поранення
Про це інформує Al Jazeera.
У четвер міністерство внутрішніх справ Іраку повідомило, що двоє людей загинули та близько 80 отримали поранення під час тисняви на стадіоні в Басрі перед фіналом Кубка Перської затоки між Іраком і Оманом.
Деякі з поранених перебувають у критичному стані.
Тисячі вболівальників без квитків зібралися біля стадіону з самого світанку в надії подивитися рідкісний домашній міжнародний матч. Коли почалася тиснява турнікети все ще були закриті. Після прибуття швидких, аби доставити поранених до лікарні, завили сирени.
Ірак збирається зустрітися з Оманом у фіналі футбольного турніру восьми країн о 16:00 за Гринвічем.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.89
Купівля 39.89Продаж 40.56
-
EUR
Купівля 42.13Продаж 43.12
- Актуальне
- Важливе