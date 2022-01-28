В Іраку стався ракетний обстріл у аеропорту: пошкоджений цивільний літак
Внаслідок обстрілу аеропорту в Багдаді був пошкоджений цивільний авіалайнер, що перебував на стоянці
Про це повідомляє Al Arabiya.
Зазначається, що загалом було випущено шість ракет. Всі вони впали неподалік злітно-посадкової смуги та будівлі аеропорту.
Як відомо, в результаті інциденту пошкодження отримав цивільний авіалайнер компанії Iraqi Airways, що перебував на стоянці.
Телеканал повідомляє, що розташований в аеропорту військовий табір Вікторія, де раніше були розквартировані військовослужбовці міжнародної коаліції на чолі зі США, був атакований за допомогою безпілотного літального апарату (БЛА).
Стверджується, що випущений табором БПЛА був збитий системами ППО до того, як досяг своєї мети.
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