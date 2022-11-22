В Іраку стався вибух у гуртожитку, є загиблі

Про це повідомляє Shafaq News.

За попередньою інформацією, стався витік газу.

Вибухнув студентський гуртожиток у центрі провінції. Серед постраждалих є офіцер збройних сил Іраку та співробітник служби безпеки.

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