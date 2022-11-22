В Іраку стався вибух у гуртожитку, є загиблі
Вибух стався у гуртожитку у провінції Дахук в Іракському Курдистані. Четверо людей загинули, 27 постраждали
Про це повідомляє Shafaq News.
За попередньою інформацією, стався витік газу.
Вибухнув студентський гуртожиток у центрі провінції. Серед постраждалих є офіцер збройних сил Іраку та співробітник служби безпеки.
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