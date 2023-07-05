В Іраку угруповання "Катаїб Хезболла" взяло в заручники громадянку РФ й Ізраїлю
Шиїтське угруповання "Катаїб Хезболла" взяло в заручники громадянку Ізраїлю та Росії Єлизавету Цуркову
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Єлизавета Цуркова зникла безвісти кілька місяців тому в Іраку. За інформацією Ізраїлю, її утримують шиїтські ополченці "Катаїб Хезболла".
"Цуркова все ще жива, і ми бачимо, що Ірак несе відповідальність за її долю та безпеку", - йдеться у заяві канцелярії прем'єр-міністра Ізраїлю.
Розслідуванням справи про викрадення Цуркової займаються спеціальні ізраїльські органи.
Хто така Єлизавета Цуркова
Цуркова є докторантом кафедри політології університету Прінстона, вона спеціалізується на дослідженні джихадистських угруповань.
Цуркова також має науковий ступінь бакалавра з комунікацій та міжнародних відносин Єврейського університету та ступінь магістра історії Близького Сходу університету Тель-Авіва.
На територію Іраку вчена в'їхала за російським паспортом з метою проведення наукових досліджень зі своєї спеціалізації для захисту докторської дисертації у Прінстонському університеті США.
Востаннє вона писала у своєму твіттері 21 березня. Після цього Єлизавета Цуркова не виходить на зв'язок.
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