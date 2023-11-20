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Головна Технології В Ірані презентували реактивний Shahed-238

В Ірані презентували реактивний Shahed-238

20 листопада, 2023 понедiлок
21:35
Технології

Іранський університет аерокосмічних наук та технологій “Ашура” презентував реактивний Shahed-238, що має три різні системи наведення

Про це повідомляє "Мілітарний".

Зазначається, що його презентація відбулася під час візиту важливого державного діяча Рухолли Мусаві Хомейні до університету у Тегерані.

Наразі відомо, що Shahed-238 налічує три версії з різними системами наведення. Окрім класичного варіанту з автономною системою наведення по інерціальній системі та сигналам GPS, також були показані варіанти з інфрачервоною/оптичною та, ймовірно, радіолокаційною системами наведення.

Видання пояснює, що версія з інфрачервоною/оптичною системою наведення може застосовуватись для ураження теплоконтрастних цілей, зокрема, важливої військової техніки в тилу супротивника.

Своєю чергою дрон з радіолокаційною системою наведення "може стати аналогом протирадарних ракет, що наводяться на випромінювання пошукових РЛС". Зазначається, що їх можна використовувати для ураження ППО супротивника.

Технічні характеристики Shahed-238 невідомі.

"Реактивний двигун повинен забезпечувати високу швидкість, однак платою за це мала стати зменшена дальність польоту", - наголошує "Мілітарний"

зброя
Іран
безпілотник
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