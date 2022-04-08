В Ірпені до 11 квітня ввели комендантську годину
В Ірпені з 21:00 7 квітня до 9:00 11 Квітня триватиме комендантська година
Про це повідомляє міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.
За цей час комунальні служби мають очистити Ірпінь від вибухонебезпечних предметів, кинутих машин тощо.
"Згідно з розпорядженням начальника Київської обласної Військової адміністрації Олександра Павлюка, в Ірпені вводиться комендантська година на три доби - з 21:00 7 квітня до 9:00 11 Квітня. В'їзд в місто буде повністю закритий", - зазначив Маркушин.
Проїзд на Бучу здійснюватиметься через Дмитрівську громаду. У дні комендантської години на вулицях Ірпеня працюватимуть тільки комунальні служби та волонтери, за узгодженим списком.
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