В Ірпені побили ветерана АТО-ООС. Побратими кажуть, що до цього причетний син наркоторговця, зібрали мітинг й вимагають реакції влади

Подробиці розповідає місцевий сайт Irpen.net.ua.



Співробітники муніципальної варти та Нацполіції оперативно затримали двох нападників, один з яких, як стверджує видання, є нібито сином наркоторговця.





Павло Поліщук



Підозрюваних відпустили.



Слідчі дії заплановано на завтра, на понеділок, 18 жовтня.

