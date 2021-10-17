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Головна Кримінал В Ірпені побили ветерана АТО-ООС. Побратими кажуть, що до цього причетний син наркоторговця, зібрали мітинг й вимагають реакції влади

В Ірпені побили ветерана АТО-ООС. Побратими кажуть, що до цього причетний син наркоторговця, зібрали мітинг й вимагають реакції влади

17 жовтня, 2021 неділя
17:19
Кримінал

Сьогодні, 17 жовтня 2021 року, представники ветеранських та правих організацій організували у місті Ірпені Київської області мітинг у зв'язку з нападом на ветерана війни на Донбасі Павла Поліщука, що воював у складі Добровольчого українського корпусу (ДУК), а зараз працює у військовій кав'ярні

Подробиці розповідає місцевий сайт Irpen.net.ua.

Співробітники муніципальної варти та Нацполіції оперативно затримали двох нападників, один з яких, як стверджує видання, є нібито сином наркоторговця.

Павло Поліщук


Підозрюваних відпустили.

Слідчі дії заплановано на завтра, на понеділок, 18 жовтня.
 


Натомість сьогодні, 17 жовтня, побратими потерпілого та небайдужі громадяни, яких зібралося кілька сотень, організували мітинг з вимогою покарання винних. 
 


"Де реакція влади?", "Один за всіх та всі за одного", - скандували вони, зібравшись за адресою проживання одного з підозрюваних.

Акція відбувалась мирно. Поряд чергував посилений наряд поліції, яким протестувальники подякували за терпіння.

Мітингарі обмежилися виступами, фаєрами, скандуванням гасел та написами на огорожі.

Під час виступів, серед іншого, пролунала пропозиція звернутися по допомогу до міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського та депутатів Верховної Ради, якщо правоохоронці та чиновники на місці не можуть вирішити проблему наркоторгівлі в Ірпені.

Після цього колона рушила до міської ради Ірпеня, аби передати свої вимоги.

Зараз мітингарі чекають на прибуття до них ірпінського мера Володимира Маркушина.
 


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