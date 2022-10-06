В Іспанії енергією від гальмування потягів метро заряджатимуть електромобілі
У Барселоні міська влада запустила проєкт Metrolinera, у рамках якого енергією від метрополітену живитимуть зарядну станцію для електрокарів
Про це повідомляє АвтоDream.
Міська влада Барселони запускає пілотний проєкт Metrolinera, в рамках якого для зарядки електротранспорту використовуватиме енергію рекуперації гальмування поїздів метро.
Для її акумуляції біля входу на станцію метро Ciutadella – Villa Olimpica встановили дев’ять модульних шаф, що працюють як пункти зарядки акумуляторів.
У міській владі переконані, що енергії, виробленої системою метрополітену, достатньо для забезпечення роботи електротранспорту, яким щодня користується все більше людей.
До 24 жовтня, на час роботи системи у тестовому режимі, барселонці зможуть заряджати батареї своїх електромобілів із 50-відсотковою знижкою. Для студентів університету Pompeu Fabra, будівля якого розташована поряд зі станцією Ciutadella – Vila Ol?mpica, послуга безоплатна. Надалі всі охочі зможуть оформити передплату за повною вартістю.
Проєкт Metrolinera — результат челенджа "Станція майбутнього", запущеного метрополітеном Барселони серед своїх співробітників. Групи працівників повинні були запропонувати рішення для покращення користувальницького досвіду для тисяч пасажирів метрополітену у галузі зв’язку, комфорту, дозвілля та взаємодії на станціях метро.
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