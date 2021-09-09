В Іспанії - лісові пожежі: евакуювали понад 400 людей

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на El Pais.

Полум’я спалахнуло у гірській місцевості неподалік муніципалітету Хубріке.Було вирішено евакуювати понад 400 людей.

Також поблизу пожежі перекривають шляхи,

Всього зі полум'ям борються близько 200 пожежників та 29 повітряних суден, серед яких 7 гелікоптерів та два літаки з водою.

Зазначається, що сильний вітер та віддалена місцевість перешкоджають рятувальникам взяти пожежу під контроль.



