В Іспанії - лісові пожежі: евакуювали понад 400 людей
В іспанській провінції Малага евакуювали понад 400 людей через лісову пожежу
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на El Pais.
Полум’я спалахнуло у гірській місцевості неподалік муніципалітету Хубріке.Було вирішено евакуювати понад 400 людей.
Також поблизу пожежі перекривають шляхи,
Всього зі полум'ям борються близько 200 пожежників та 29 повітряних суден, серед яких 7 гелікоптерів та два літаки з водою.
Зазначається, що сильний вітер та віддалена місцевість перешкоджають рятувальникам взяти пожежу під контроль.
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