Державне метеорологічне агентство Іспанії повідомило про історичний температурний рекорд для другого місяця весни. На півдні країни у місті Кордова регіону Андалусія повітря прогрілося до 38,8 градуса за Цельсієм. Аномальна спека встановилася і в інших областях Іспанії, на 7–11 градусів за Цельсієм вища за кліматичну норму. У Каталонії через спеку і посуху перекрили іригаційний канал, від якого залежить зрошення 50–70 тисяч гектарів сільгоспземель.

У Мадриді, де температура наблизилася до 38 ℃, були закриті школи. Влада Мадриду зосередила свою увагу на допомозі у подоланні спеки медичним закладам та школам: чиновники насамперед стежать за тим, щоб там якісно та безперебійно працювали системи кондиціювання. Усіх мадридців мерія просить багато пити води і допомагати вразливим категоріям населення, насамперед людям похилого віку та дітям.

Діти в струменях на пляжі Мадрид-Ріо, 28 квітня 2023 року в Мадриді, Іспанія. Фото: Getty Images

Екстремальна спека у квітні 2023 року торкнулася не лише Іспанії, а й сусідніх Марокко, Алжиру та Португалії.