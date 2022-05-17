В Іспанії зіткнулися вантажний і пасажирський потяги: одна людина загинула, 85 постраждали
У результаті зіткнення товарного та пасажирського потягів в іспанській провінції Барселона загинула одна людина, ще 85 дістали поранення
Про це повідомило CNN з посиланням на дані іспанського відомства з надзвичайних ситуацій.
Внаслідок зіткнення товарного і пасажирського потягів на станції Сент-Бой-де-Льобрегат, що в іспанській провінції Барселоні, загинула одна людина. Ще щонайменше 85 людей дістали поранень.
Причини аварії з'ясовуються, але відомо, що аварія сталася, коли товарний потяг зійшов з рейок на виїзді зі станції. Він віз калій. Товарняк врізався у пасажирський потяг, що якраз рушав зі станції. Загинув машиніст потяга, зазначає місцева служба з надзвичайних ситуацій.
Госпіталізовано дев'ятьох постраждалих.
Згідно з повідомленням, аварія сталасяь близько 18:00 за місцевим часом.
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