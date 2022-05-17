Про це повідомило CNN з посиланням на дані іспанського відомства з надзвичайних ситуацій.

Внаслідок зіткнення товарного і пасажирського потягів на станції Сент-Бой-де-Льобрегат, що в іспанській провінції Барселоні, загинула одна людина. Ще щонайменше 85 людей дістали поранень.

Причини аварії з'ясовуються, але відомо, що аварія сталася, коли товарний потяг зійшов з рейок на виїзді зі станції. Він віз калій. Товарняк врізався у пасажирський потяг, що якраз рушав зі станції. Загинув машиніст потяга, зазначає місцева служба з надзвичайних ситуацій.

Госпіталізовано дев'ятьох постраждалих.

Згідно з повідомленням, аварія сталасяь близько 18:00 за місцевим часом.

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