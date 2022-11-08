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В ISW назвали фігури, від яких залежний Путін

8 листопада, 2022 вiвторок
06:45
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Експерти Інституту вивчення війни вважають російського диктатора Володимира Путіна залежним від сил в Україні фінансиста групи Вагнера Євгена Пригожина і чеченського лідера Рамзана Кадирова

Про це йдеться в новому звіті від ISW.

Зазначається, що інформація про широкомасштабні провали російського військового керівництва набуває соціальної динаміки. Російські блогери кажуть, що жінки, імовірно, родички військових РФ та мобілізованих, привертають увагу до провального стану війни.

З початку часткової мобілізації наприкінці вересня спостерігалися численні випадки, коли дружини й матері російських військовослужбовців виступали на захист своїх родичів, які служать в армії, звертаючись до місцевих чиновників і відомих російських блогерів.

Експерти зауважили, що неспроможність Міноборони РФ належним чином розв'язувати системні проблеми та їхні першопричини, ймовірно, посилюватиме соціальну напругу протягом усієї війни.

Фракція російських провоєнних силовиків збільшує свій вплив частково для просування особистих інтересів в Росії та окупованій Україні, а не виключно для перемоги у війні.

Так, Євген Пригожин підтвердив 6 листопада, що група Вагнера відкриває в Курській і Бєлгородській областях навчальні та управлінські центри для народних ополченців, які будуть функціонувати поза межами збройних сил Росії.

А чеченський лідер Рамзан Кадиров також намагається забезпечити собі бізнес-можливості на тлі російського вторгнення в Україну, кажуть в Інституті. Український центр опору зазначає, що Кадиров і його польові командири розширюють бізнес-мережі на окупованих територіях.

"І Пригожин, і Кадиров залишаються незалежними фігурами в Росії через залежність Путіна від їхніх сил в Україні", - наголошують аналітики.

Російські журналісти часто запитують Пригожина про його амбіції щодо Кремля, які, попри його неодноразові заперечення, свідчать про те, що він створив у суспільстві уявлення про його можливий прихід до влади.

Як зауважують у звіті, такі дискусії розходяться з десятилітніми позиціонуваннями Путіна як єдиного лідера для Росії.

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Росія
Володимир Путін
Рамзан Кадиров
Військові новини
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