В ISW розповіли, як шторм на Чорному морі вплинув на військові дії на фронті

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Російські джерела опублікували зображення та кадри впливу циклону на цивільну та транспортну інфраструктуру в прибережних районах Краснодарського краю, зокрема поблизу Сочі, Анапи, Геленджика, Новоросійська та Таупсе.

Українські та російські джерела також зазначили, що прибережні райони окупованого Криму, окупованої Херсонської області та більшої частини Одеської області сильно постраждали від сильного снігу та сильного вітру, внаслідок чого значна частина населення залишилася без електрики.

Зокрема, ВМС України та Південне оперативне командування України повідомили, що небезпечна погода в Чорному морі змусила Росію повернути всі свої військово-морські кораблі та ракетоносці в пункти базування.

Відомий російський військовий блогер попередив, що загроза мін у Чорному морі зросте як для військових, так і для цивільних суден найближчими днями, оскільки шторм розірвав сітки бонів і розсіяв мінні поля, спричинивши міни до дрейфу по всьому північно-західному Чорному морю.

Кілька джерел також повідомили, що шторм пошкодив залізничні лінії в прибережних районах, що може мати матеріально-технічні наслідки для російських військ в окупованому Криму та на півдні України.

Незважаючи на складні погодні умови, як російські, так і українські сили продовжують наземні атаки по всій території України, хоча й дещо повільніше через сніг і, як наслідок, погану видимість.

Російські військові блогери відзначили, що сильний сніг і вітер погіршили видимість і ускладнили аеророзвідку і артилерійське коректування на Херсонському напрямку, але зазначили, що українські сили скористалися умовами недостатньої видимості для закріплення позицій на східному (лівому) березі Дніпра.

Речник Таврійського угруповання військ України полковник Олександр Штупун повідомив, що російські війська на Таврійському напрямку (від Авдіївки до західної частини Запорізької області) скоротили використання артилерії в півтора рази та використання безпілотників у шість разів через погоди, але підкреслив, що російські війська продовжують посилено використовувати авіацію на Авдіївському напрямку.

Складні зимові умови змусять обидві сторони більше покладатися на наземні атаки під керівництвом піхоти за відсутності можливостей повітряної розвідки та артилерійської корекції.