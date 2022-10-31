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В ISW сказали, навіщо Путін чекає на зиму і що планує у 2023 році

31 жовтня, 2022 понедiлок
07:12
війна з Росією путін путлер

Аналітики припускають, що диктатор Володимир Путін чекає на зиму і настання холодів, аби зрозуміти, чи не змінить Європа позицію у підтримці України та, щоб спланувати подальші дії на українській території

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Росія продовжуватиме проводити звичайні військові операції до 2023 року, а не перейде до застосування тактичної ядерної зброї або зменшить свої цілі, намагаючись досягти конкретних результатів.

"Путін спробує продовжити звичайні військові операції в Україні, щоб утримати нині окуповані території, завоювати нові землі та створити умови для згортання західної підтримки України, що, ймовірно, відбудеться цієї зими. Путін, ймовірно, не полишав надії досягти своїх максималістських цілей в Україні за допомогою звичайних військових засобів, які він переслідує паралельно із зусиллями зламати волю України до боротьби та волю Заходу продовжувати підтримувати Київ", - кажуть в ISW.

Експерти вважають, президент РФ навряд чи піде на ескалацію до застосування тактичної ядерної зброї, якщо тільки раптовий крах російської армії не призведе до неконтрольованого просування українських військ по всій території воєнних дій.

"Також надзвичайно малоймовірно, що Путін буде прагнути до прямого військового конфлікту з НАТО", - йдеться у звіті.

На думку аналітиків, президент РФ продовжуватиме натякати на можливість використання ядерної зброї та погрожуватиме Альянсу. Таким чином він намагатиметься зупинити допомогу, яку Захід надаватиме Україні взимку.

"Цей прогноз базується на двох оцінках. По-перше, Путін ставить умови для продовження кидання погано підготовлених російських військ безпосередньо до бойових дій в Україні в осяжному майбутньому, замість того, щоб призупинити операції з відновлення ефективних військових сил. По-друге, теорія перемоги Путіна базується на використанні суворої зими, щоб зламати волю Європи", - вважають в Інституті.

Проте, запевняють експерти, європейські уряди підготували своє населення до складної зими, максимально запаслися енергоносіями та створили умови для скорочення споживання енергоресурсів навіть за рахунок значних економічних втрат.

Ці дії свідчать про те, що європейські лідери готові до тиску, з яким вони, ймовірно, зіткнуться на початку холодного сезону.

Путін може сподіватися, що Європа не зможе протистояти цьому тиску протягом всієї зими, але це стане зрозуміло з настанням найбільших холодів.

Як припускає ISW, Путін матиме змогу спостерігати за впливом зими на волю європейців, щоб вирішити, чи відправляти навесні в Україну своїх призовників, чи вдатися до якогось іншого способу дій.

За даними Інституту, поєднання щойно завершеної часткової мобілізації резерву та щорічного призовного циклу, створює ще дві ймовірні хвилі російських військ, які воюватимуть в Україні – одна з них поповнить ряди загарбників протягом наступних кількох тижнів, а інша почне вливатися навесні 2023 року.

Російські мобілізовані війська перекидають в Україну зараз таким чином, що, ймовірно, мають на меті посилити російську оборону і дозволити російським військам утримувати свої позиції проти очікуваних українських контрнаступальних операцій протягом решти осені й зимового періоду.

Аналітики припускають: якщо Путін має намір використовувати російських юнаків, які мають бути призвані на військову службу після чотирьох або шести місяців підготовки, він може створити умови для відновлення наступальних операцій російських військ після закінчення весняної відлиги.

При цьому в Інституті кажуть, що російська часткова мобілізація резервістів, яка щойно завершилася, переконливо свідчить про те, що Путін має намір продовжувати воювати до 2023 року, а не розраховувати на певне припинення вогню або на ескалацію, яка могла б завершити війну на його умовах.

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Росія
Володимир Путін
Європа
мобілізація
окупанти
Військові новини
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