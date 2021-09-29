В Івано-Франківську лікарні з хворими на коронавірус заповнені на 70%, - мер
В Івано-Франківську лікарні, які приймають хворих на COVID-19, заповнені на 70%
Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків у Facebook.
"З вересня бачимо стрімке зростання захворюваності. Наповненість наших лікарень зараз - 70%. Вони працюють на повні можливості. Вже йде мова, щоб відкривати додаткові відділення", - написав Марцинків.
За його словами, вакциновані складають лише 2% від всіх пацієнтів.
Мер додав, що у випадку введення "червоної" зони карантину у місті заклади харчування будуть доступні тільки для людей із COVID-сертифікатами.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.48
Купівля 26.48Продаж 26.7
-
EUR
Купівля 30.83Продаж 31.21
- Актуальне
- Важливе