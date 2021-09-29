В Івано-Франківську лікарні з хворими на коронавірус заповнені на 70%, - мер

Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків у Facebook.

"З вересня бачимо стрімке зростання захворюваності. Наповненість наших лікарень зараз - 70%. Вони працюють на повні можливості. Вже йде мова, щоб відкривати додаткові відділення", - написав Марцинків.

За його словами, вакциновані складають лише 2% від всіх пацієнтів.

Мер додав, що у випадку введення "червоної" зони карантину у місті заклади харчування будуть доступні тільки для людей із COVID-сертифікатами.