В Ізмаїлі на вірність Україні присягнули 40 нових прикордонників

Через обмеження "червоної" карантинної зони ритуал складання Військової присяги в Навчальному центрі Морської охорони відбувся без присутності гостей, батьків та близьких. Про це із посиланням на пресслужбу прикордонників передає Еспресо.TV.

Двотижневий курс первинної підготовки пройдено: стройова виправка, суворе дотримання військової дисципліни та поняття субординації закладено.

"Також молоді бійці отримали базові знання з вогневої та фізичної підготовки, екологічної безпеки державного кордону та основ повсякденної діяльності під час підготовчого курсу", - зазначають у Державній прикордонній службі.





На полігоні строковики, відпрацьовуючи вправи, пройшли комплексний проміжний іспит.

Майбутні військові фахівці вже розпочали основний курс навчання за спеціальностями артилерійське, протичовневе та торпедне озброєння, радіолокаційні, гідроакустичні станції та комплекси, енергетичні установки, навігаційні прилади та системи.

За три місяці всі вони застосовуватимуть отримані навички у складі бойових екіпажів на кораблях та катерах Морської охорони Держприкордонслужби.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb