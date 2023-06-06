В Ізраїлі випробували перше у світі повітряне таксі
В Ізраїлі випробували перше у світі так зване повітряне таксі - автономні літальні апарати, які можуть перевозити пасажирів та вантажі, аби зменшити затори на дорогах
Про це пише The Times of Israel.
Уряд Ізраїля готує інфраструктуру для національної мережі подібних літальних апаратів і вже розпочав випробувальні польоти.
Зазначається, що це частина дворічного проєкту "Ізраїльська національна ініціатива безпілотників (INDI)", вартістю 60 млн шекелів ($10 млн).
Мета проєкту - перевозити пасажирів і важкі вантажі за допомогою аеротаксі, аби зменшити затори на дорогах, а також ефективніше надавати комерційні та громадські послуги.
"Це перша подібна ініціатива у світі", - зазначила міністерка транспорту Мірі Регев.
Вона також додала, що проєкт вивчає всі аспекти, що стосуються аеротаксі, включно з регулятивними та законодавчими змінами.
Минулого тижня 11 компаній, що експлуатують і доставляють безпілотники, були залучені до випробувань і експериментальних польотів по всьому Ізраїлю. Вперше в керованому міському повітряному просторі були проведені тестові польоти автономного літального апарату, електричного літака вертикального зльоту та посадки (eVTOL).
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