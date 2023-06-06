В Ізраїлі випробували перше у світі повітряне таксі

Про це пише The Times of Israel.

Уряд Ізраїля готує інфраструктуру для національної мережі подібних літальних апаратів і вже розпочав випробувальні польоти.

Зазначається, що це частина дворічного проєкту "Ізраїльська національна ініціатива безпілотників (INDI)", вартістю 60 млн шекелів ($10 млн).

Мета проєкту - перевозити пасажирів і важкі вантажі за допомогою аеротаксі, аби зменшити затори на дорогах, а також ефективніше надавати комерційні та громадські послуги.

"Це перша подібна ініціатива у світі", - зазначила міністерка транспорту Мірі Регев.

Вона також додала, що проєкт вивчає всі аспекти, що стосуються аеротаксі, включно з регулятивними та законодавчими змінами.

Минулого тижня 11 компаній, що експлуатують і доставляють безпілотники, були залучені до випробувань і експериментальних польотів по всьому Ізраїлю. Вперше в керованому міському повітряному просторі були проведені тестові польоти автономного літального апарату, електричного літака вертикального зльоту та посадки (eVTOL).