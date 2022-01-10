В Ізраїлі зафіксували перший випадок міокардиту через штам "Омікрон"
В Ізраїлі медики зафіксували перший випадок міокардиту, який був спричинений штамом коронавірусу "Омікрон"
Про це повідомили лікарі медичного центру "Шиба" в Тель-ха-Шомере, передає Times of Israel.
Зазначається, що 43-річний чоловік був госпіталізований в їх відділення для лікування коронавірусу і лікувався від міокардиту (запалення серцевого м'яза).
"Ми вперше спостерігаємо подібне з Omicron", - заявив експерт в області кардіології, професор Шломі Матецкі.
За його словами, хворий захворів важко і знаходиться в реанімації.
"Ми уважно спостерігаємо за пацієнтом, який зараз знаходиться в реанімації", - зауважив лікар.
Медики повідомляють, що чоловік отримав обидві дози вакцини від коронавірусу. Останнє щеплення йому зробили в серпні. Він був здоровий і без супутніх захворювань.Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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