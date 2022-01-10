В Ізраїлі зафіксували перший випадок міокардиту через штам "Омікрон"

Про це повідомили лікарі медичного центру "Шиба" в Тель-ха-Шомере, передає Times of Israel.

Зазначається, що 43-річний чоловік був госпіталізований в їх відділення для лікування коронавірусу і лікувався від міокардиту (запалення серцевого м'яза).

"Ми вперше спостерігаємо подібне з Omicron", - заявив експерт в області кардіології, професор Шломі Матецкі.

За його словами, хворий захворів важко і знаходиться в реанімації.

"Ми уважно спостерігаємо за пацієнтом, який зараз знаходиться в реанімації", - зауважив лікар.

Медики повідомляють, що чоловік отримав обидві дози вакцини від коронавірусу. Останнє щеплення йому зробили в серпні. Він був здоровий і без супутніх захворювань.