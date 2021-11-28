Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство В Криму загарбники створили молодіжні загони "кіберстукачів"

В Криму загарбники створили молодіжні загони "кіберстукачів"

28 листопада, 2021 неділя
11:48
Суспільство

З-поміж учнів студентів Кримського півострова російська окупаційна адміністрація набрала "кібердружини". В їх обов'язки входить виявляти публікування населенням Криму власного невдоволення чи передрук "екстремістських матеріалів"

На це в своєму новому звіті, текст якого було оприлюднено сьогодні, 28 листопада 2021 року, звертає увагу проукраїнська "Асоціація реінтеграції Криму".

"Кібердружинники" надають допомогу ФСБ та Роскомнагляду.

Це члени "добровільної молодіжної організації", які займаються ручним моніторингом соціальних мереж у пошуках забороненого контенту. На сайті "Кібердружини" йдеться, що в ній перебуває 20 тисяч осіб у "32 регіонах Росії". Починаючи з 2017 року, "кібердружини" почали формуватися окупаційними "органами" й на території окупованого Криму.

Головною є "кібердружина" у "Севастопольському державному університет", як у ключовій установі регіонального рівня з підготовки кадрів для російських спецслужб. У березні 2021 року у тамтешньому "Інституті радіоелектроніки та інформаційної безпеки" було створено таке собі "студентське волонтерське об’єднання" "Кіберагенти інформаційної безпеки".

"Серед його кураторів є не лише традиційні органи російських карателів, а й така цікава структура, як "апарат антитерористичної комісії в місті Севастополі", - зазначається у звіті "АРК.

Очолює "комісію" Андрій Копилов.

Пропаганда агресора цитує студента згаданого "інституту" В’ячеслава Стасюка щодо "методів роботи дружинників". Як повідомляє цей родич багаторічного керівника пропагандистської газети "Севастопольські вісті" Леоніда Стасюка, "за певними ключовими словами ми знаходимо заборонений контент, заповнюємо бланк і відправляємо його до Роскомнагляду, а вони виносять рішення про блокування".

Окрім того, восени 2021 року до "кіберстукацтва" вирішено було долучити студентів "Севастопольського промислово-технологічного коледжу". У цьому колишньому профтехучилищі зараз готують не тільки кухарів та укладачів плитки, а й "юристів" для роздутого штату окупаційних каральних структур.

Довідка

Діяльність "кіберстукачів" несе в собі фінансовий зиск для країни-агресора, адже в Росії діє механізм позасудового заморожування фінансових активів осіб, які "мають стосунок до тероризму". 

 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
інтернет
Крим
ФСБ
новини Криму
стукачі
Читайте також:
27 листопада, 2021 субота
Аби заспокоїти Путіна, у Байдена можуть відмовитися від військової допомоги Україні і навчань НАТО біля кордону з Росією, - Wall Street Journal
27 листопада, 2021 субота
Стабільності в Росії після нападу на Україну настане кінець, бо туди рушать сотні тисяч біженців, - Віталій Портников
26 листопада, 2021 п'ятниця
Лукашенко прибув на кордон з Польщею та заявив мігрантам, що не змусить їх повертатися на батьківщину
Київ
+5
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.01
    Купівля 27.01
    Продаж 27.29
  • EUR
    Купівля 30.32
    Продаж 30.8
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, неділя
28 листопада
15:50
Павло Латушко
Після курдів Лукашенко випустить проти Європи афганців, - Латушко
15:33
Інтерв’ю
Михайло Гончар
"Меседж Кремля Європі − перегляньте свої пріоритети, облиште Схід нам, Білорусь, Україна хай вас не турбує", − Михайло Гончар
15:30
Френсіс Фукуяма
Фукуяма назвав причину різкого невдоволення Україною з боку Кремля
15:13
Держрезиденція у Гуті
Звільнили працівників УДО, які не збили дрон для зйомки дня народження Єрмака, - журналіст Ткач
14:51
Вибори у Киргизстані
Киргизстан вперше обирає змішаний парламент
14:46
Дмітрій Орєшкін
"У Росії були часи, коли вона не розширювалася, а звужувалася", – Дмітрій Орєшкін про статтю Владіслава Суркова
14:26
Ексклюзив
Руйнація системи розвідки в Україні: чому Академію зовнішньої розвідки ліквідовує МОН? Розслідування Тетяни Чорновол
14:15
Ексклюзив
Зеленський
Український Гарвард чи Гоґвортс: яким буде президентський університет?
13:49
На Черкащині розшукують 14-річного Дениса Романцевича
13:25
У "Борисполі" затримали групу з Вірменії, яка хотіла вилетіти до Іспанії з підробленими паспортами України
13:10
Інтерв’ю
Олександр Турчинов
Оптимальний варіант для країни – це демократичні дострокові парламентські, а потім президентські вибори, – Олександр Турчинов
13:00
В Україні на карантині 1,2 тис. шкіл, відсторонено 2,8 тис. нещеплених вчителів
12:40
Загроза від "Омікрону": Ізраїль закрив кордон для іноземців, спецслужба ШАБАК відстежує кожне підозріле зараження
12:27
Різдво й Новий рік на Софійській площі буде без шашликів і мангалів, але з найбільшим у Європі вертепом
12:01
"Минай" - "Динамо"
УПЛ: результати, розклад матчів і трансляцій 16-го туру чемпіонату України з футболу
11:36
Теофімо Лопес - Джордж Камбосос
Кривдник Ломаченка Лопес сенсаційно програв австралійцю у бою за пояси українця
11:25
Дмітрій Орєшкін
Дмітрій Орєшкін: "Бацька випереджає Путіна за ступенем безумства"
11:10
В окупованому Донецьку немає за що ремонтувати міст через Кальміус
10:50
Світлана Алексієвич
"Запізніла нація". Білоруси програють, бо бракує історичної пам'яті, - Алексієвич
10:35
Турчинов
"Необхідно всі наявні ресурси перекинути на захист північного кордону", - Турчинов
10:32
У Києві створили Конгрес мусульман України. Духовне управління Криму не запросили
10:03
Пандемія COVID в Україні: за добу - 400 смертей, 3 тис. госпіталізацій, 7 тис. заражень
09:17
Ізраїльські вчені знають, як за 2 секунди вбити коронавірус, - Jerusalem Post
08:55
Вибух 5-поверхівки у Новій Одесі. Відомо про 2 загиблих
08:30
Помер російський рокер Олександр Градський
08:00
Руслан Суков (на трибуні) та Володимир Мороз
На Донеччині нардеп від ОПЗЖ спільно з "тітушками" влаштував мордобій з мером від "За майбутнє" і депутатами міськради
07:20
Віктор Янукович
"Я - легітимний". Янукович подав позов проти Верховної Ради
07:00
Інтерв’ю
Глен Грант
"Уряд України досі не може збагнути, що країна перебуває у стані війни", - британський полковник Глен Грант
2021, субота
27 листопада
22:57
"Слава УПА!" З'явилося відео повалення пам'ятника НКВС неподалік від Броварів
22:30
Ексклюзив
Президентський університет
Президентський університет: для чого виділяти 7,2 млрд грн на новий виш, якщо можна ці кошти використати раціональніше?
22:25
Рустамас Любаєвас
Литва готується до втілення Лукашенком погроз щодо талібів зі "зброєю та вибухівкою"
22:00
Земану дозволили лікувати коронавірус вдома. Завтра він призначатиме нового прем'єра
21:46
Генерал Бурба виїхав з України, - Ігор Мосійчук
21:42
михайло гончар
"Ми можемо досягти достатнього видобутку власного газу, щоб не залежати від інших країн", − енергетичний експерт Михайло Гончар
21:15
Турчинов
Дострокові парламентські та президентські вибори – єдиний варіант. Немає альтернативи, щоб захистити країну, – Олександр Турчинов
21:11
На 12-й день протестів у Гваделупі Франція пішла на поступки й пообіцяла обговорити автономію
20:52
За фактом вибуху в 5-поверхівці на Миколаївщині відкрито кримінальне провадження
20:35
Ексклюзив
Стабільності в Росії після нападу на Україну настане кінець, бо туди рушать сотні тисяч біженців, - Віталій Портников
20:00
Вибух на Миколаївщині. Уся остання інформація
19:33
В Британії є перші випадки зараження ковідним штамом "Омікрон"
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV