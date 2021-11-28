В Криму загарбники створили молодіжні загони "кіберстукачів"

На це в своєму новому звіті, текст якого було оприлюднено сьогодні, 28 листопада 2021 року, звертає увагу проукраїнська "Асоціація реінтеграції Криму".



"Кібердружинники" надають допомогу ФСБ та Роскомнагляду.



Це члени "добровільної молодіжної організації", які займаються ручним моніторингом соціальних мереж у пошуках забороненого контенту. На сайті "Кібердружини" йдеться, що в ній перебуває 20 тисяч осіб у "32 регіонах Росії". Починаючи з 2017 року, "кібердружини" почали формуватися окупаційними "органами" й на території окупованого Криму.



Головною є "кібердружина" у "Севастопольському державному університет", як у ключовій установі регіонального рівня з підготовки кадрів для російських спецслужб. У березні 2021 року у тамтешньому "Інституті радіоелектроніки та інформаційної безпеки" було створено таке собі "студентське волонтерське об’єднання" "Кіберагенти інформаційної безпеки".



"Серед його кураторів є не лише традиційні органи російських карателів, а й така цікава структура, як "апарат антитерористичної комісії в місті Севастополі", - зазначається у звіті "АРК.



Очолює "комісію" Андрій Копилов.

Пропаганда агресора цитує студента згаданого "інституту" В’ячеслава Стасюка щодо "методів роботи дружинників". Як повідомляє цей родич багаторічного керівника пропагандистської газети "Севастопольські вісті" Леоніда Стасюка, "за певними ключовими словами ми знаходимо заборонений контент, заповнюємо бланк і відправляємо його до Роскомнагляду, а вони виносять рішення про блокування".

Окрім того, восени 2021 року до "кіберстукацтва" вирішено було долучити студентів "Севастопольського промислово-технологічного коледжу". У цьому колишньому профтехучилищі зараз готують не тільки кухарів та укладачів плитки, а й "юристів" для роздутого штату окупаційних каральних структур.



Довідка

Діяльність "кіберстукачів" несе в собі фінансовий зиск для країни-агресора, адже в Росії діє механізм позасудового заморожування фінансових активів осіб, які "мають стосунок до тероризму".