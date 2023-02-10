У "ЛНР" бояться львівських волонтерів? | Дарія Бура в проєкті "Війна і волонтери"

У так званій ЛНР визнали екстремістськими кілька сотень україномовних видань. Серед них є військові книги львівських волонтерок Дарії Бурої та Ірини Вовк.

Дарія Бура - авторка книг про сучасну російсько-українську війну. Вона видала тритомник "Хроніка війни 2014-2020", а також описала таємні тюрми Донбасу в книзі "Ізоляція". Це все заборонили до читання в окупованій Луганщині.

Дарія Бура буде гостею програми "Війна і волонтери".