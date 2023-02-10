У "ЛНР" бояться львівських волонтерів? | Дарія Бура в проєкті "Війна і волонтери"
Сьогодні о 17:00 в ефірі You Tube телеканалу Еспресо у програмі "Війна і волонтери" з ведучою Христиною Парубій говоритимемо з волонтеркою, журналісткою та авторкою книг про війну Дарією Бурою
У так званій ЛНР визнали екстремістськими кілька сотень україномовних видань. Серед них є військові книги львівських волонтерок Дарії Бурої та Ірини Вовк.
Дарія Бура - авторка книг про сучасну російсько-українську війну. Вона видала тритомник "Хроніка війни 2014-2020", а також описала таємні тюрми Донбасу в книзі "Ізоляція". Це все заборонили до читання в окупованій Луганщині.
Дарія Бура буде гостею програми "Війна і волонтери".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.5
Купівля 39.5Продаж 40.19
-
EUR
Купівля 41.89Продаж 42.79
- Актуальне
- Важливе