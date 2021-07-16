В мене немає наразі з собою списку, - Данілов про нові санкції РНБО проти 9 осіб
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що РНБО запровадила санкції ще проти дев'яти українців, які вже перебувають під санкціями США
Про це він сказав під час брифінгу, передає Еспресо.TV.
РНБО запровадила економічні санкції проти дев'яти людей з американського санкційного списку.
Санкції США впроваджені щодо 134 українців. З них - 130 осіб знаходяться під санкціями Мінфіну США і 4 громадянина – під санкціями Держдепу. Із тих, хто під санкціями Мінфіну, 4 померли, тому лишаються у списку 126 осіб. Відносно 100 з них РНБО вже ввела санкції раніше. Наразі до них додалися ще 9 українців.
Також Данілов розповів, чи є в списку з 9 людей - Ігор Коломойський, Андрій Деркач та Олександр Дубінський.
"Ні пана Коломойського, ні пана Деркача, ні Дубінського в цьому списку на даний час немає. Що буде на наступних засіданнях - ми будемо інформувати. В мене немає наразі з собою списку. Це не є таємницею. Ми ділимось залюбки тією інформацією, яка є", - сказав Данілов.
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