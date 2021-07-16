В мене немає наразі з собою списку, - Данілов про нові санкції РНБО проти 9 осіб

Про це він сказав під час брифінгу, передає Еспресо.TV.



РНБО запровадила економічні санкції проти дев'яти людей з американського санкційного списку.

Санкції США впроваджені щодо 134 українців. З них - 130 осіб знаходяться під санкціями Мінфіну США і 4 громадянина – під санкціями Держдепу. Із тих, хто під санкціями Мінфіну, 4 померли, тому лишаються у списку 126 осіб. Відносно 100 з них РНБО вже ввела санкції раніше. Наразі до них додалися ще 9 українців.



Також Данілов розповів, чи є в списку з 9 людей - Ігор Коломойський, Андрій Деркач та Олександр Дубінський.



"Ні пана Коломойського, ні пана Деркача, ні Дубінського в цьому списку на даний час немає. Що буде на наступних засіданнях - ми будемо інформувати. В мене немає наразі з собою списку. Це не є таємницею. Ми ділимось залюбки тією інформацією, яка є", - сказав Данілов.