В НБУ розповіли, коли інфляція в Україні повернеться до цілі у 5%
Національний банк України очікує сповільнення інфляції до цілі у 5% наприкінці 2022 року
Про це голова правління НБУ Кирило Шевченко сказав під час брифінгу, передає Еспресо.TV.
"Інфляція сповільнюватиметься завдяки вичерпанню ефектів низької бази порівняння, збереженню сприятливої ситуації на валютному ринку та високим цьогорічним урожаям сільськогосподарських культур. Під впливом зазначених чинників інфляція сповільниться до 5% наприкінці 2022 року і надалі перебуватиме близько цілі", - сказав Шевченко.
Він зазначив, що зростання споживчих цін також стримуватиметься дією попередніх кроків регулятора щодо посилення монетарної політики, зокрма повного згортання антикризових монетарних заходів і підвищення облікової ставки.
За словами Шевченка, пік зростання споживчих цін припадає саме на вересень-жовтень цього року, а в подальшому інфляційний тренд розгорнеться.
Він пояснив, що більш швидкому зниженню інфляції завадять тривале збереження цін на енергоносії на високих рівнях і стійкий споживчий попит.Так, зазначив Шевченко, до кінця 2021 року НБУ зберіг прогноз інфляції на рівні 9,6%.
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