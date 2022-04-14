В Одесі лунають вибухи
Близько 10:17 14 квітня в Одесі пролунали вибухи
Про це пишуть Свідомі.
"В Одесі чутно вибухи! Усім в укриття!" - ідеться в повідомленні.
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