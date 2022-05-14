В Одесі на пляж винесло російську морську міну

Про це він заявив у своєму відеозверненні у Telegram.

"Сьогодні внаслідок шторму на узбережжя Одеси винесло ворожу морську міну. Не маючи можливості знешкодити її іншим способом нашими саперами прийняте рішення підірвати міну на місці", - сказав Марченко.

Голова ОВА повідомив, що підрив заплановано на 15 травня.

"Вкотре наголошую та прошу громадян не пересуватися пляжами. Це дуже небезпечно для вашого життя", - зазначив він.

Марченко наголосив, що з початку доби в області все спокійно, обстрілів не було.