В Одесі ППО знищила ворожі дрони

Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.



За допомогою дронів росіяни планували здійснити розвідку в Одесі



"Одеса. Вогнем ППО знищено ворожі дрони. Розвідка не вдалася. Дрони - в пекло. Наступними будуть ті, хто їх запускав", - йдеться у повідомленні.





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