В Одесі ППО знищила ворожі дрони
Українські захисники в Одесі знищили ворожі дрони
Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.
За допомогою дронів росіяни планували здійснити розвідку в Одесі
"Одеса. Вогнем ППО знищено ворожі дрони. Розвідка не вдалася. Дрони - в пекло. Наступними будуть ті, хто їх запускав", - йдеться у повідомленні.
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