В Одесі прогримів вибух
Ввечері 22 липня в Одесі пролунав вибух
Інформацію про вибух повідомили жителі Одеси.
Речник Одеської ОВА Сергій Братчук запевнив, що ситуація у місті контрольована і українськими силами був знищений ворожий безпілотник.
"Ворог намагається проводити повітряну розвідку, продовжує загрожувати ракетними ударами. Пам'ятайте про міни у морі та пожежну небезпеку", - написав Братчук.
Повітряна тривога в Одеській області востаннє лунала 19 червня.
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