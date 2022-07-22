В Одесі прогримів вибух

Інформацію про вибух повідомили жителі Одеси.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук запевнив, що ситуація у місті контрольована і українськими силами був знищений ворожий безпілотник.

"Ворог намагається проводити повітряну розвідку, продовжує загрожувати ракетними ударами. Пам'ятайте про міни у морі та пожежну небезпеку", - написав Братчук.

Повітряна тривога в Одеській області востаннє лунала 19 червня.

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