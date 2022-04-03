Окупанти атакували Одесу з повітря, ППО ЗСУ збило частину ракет

Про це повідомляє "Суспільне Одеса".



Інформацію про вибухи також повідомили в застосунку "єТривога". Подробиць поки немає.



У місті та області з 4:25 триває повітряна тривога. Громадян закликають залишатись в укритті.









О 6:48 з'явилось відеозвернення речника Одеської військової адміністрації Сергія Братчука.



"Сподіваюсь ви всі чемні і в укритті. Бережіть себе та близьких. Дочекайтесь офіційної інформації. Мені не варто нагадувати, що ворог підлий, цинічний та жорстокий. Війна, на жаль, ще триває. Я дуже вас прошу. Вірьте в ЗСУ та нашу перемогу. Виконуйте те, що вас просять. Будьте чемні, в укритті та очікуйте сигналу", - сказав Братчук.





Телеґрам-канал Одеса.Офіційно зазначив, що місто атакували з повітря. Українська ППО збила частину ракет, але в деяких районах здійнялася пожежа.



"Рекомендовано закрити вікна і не заважати відповідним службам виконувати свою роботу", - ідеться в повідомленні.



Також українців закликали не пубікувати фото й відео наслідків, а чекати на офіційну інформацію.

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