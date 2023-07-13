Ініціатором Social Camp 2023 став український підприємець та імпакт-інвестор Єгор Гребенніков. На його переконання, волонтери є агентами змін й саме вони наразі визначають темпи надходження допомоги у найвіддаленіші куточки країни та впливають на докорінні зміни українського суспільства.

"Саме волонтерам сьогодні потрібне перезавантаження, натхнення та підтримка. Разом ми подивимось на поточні події глобально та знайдемо відповіді на існуючі протиріччя, аби мати широкий світогляд і ментальне здоров’я, щоб рухатися вперед", – підкреслює Єгор Гребенніков.

Серед спікерів більше 20 керівників громадських організацій, науковців, підприємців, журналістів, волонтерів, громадських діячів. У їх числі керівник проєкту "Голос громадянського суспільства" Андрій Длігач, засновник і CEO корпорації "Біосфера" Андрій Здесенко, журналіст і військовослужбовець ЗСУ Павло Казарін, доктор історичних наук Данило Яневський, засновник Києво-Могилянської бізнес-школи Павло Шеремета та інші.

За словами СЕО Superhumans Center Ольги Руднєвої, яка також є спікеркою форуму, на сьогодні ключова задача для українців – зробити волонтерський рух системним, оскільки закінчення війни не зменшить обсяг потреб суспільства.

Ключові теми форуму:

Нова ера волонтерства в Україні

Довіра в комунікаціях Лідерів

Відповідальність воєнного часу: чи повинен бізнес рятувати та відроджувати країну

Майбутнє волонтерства та переосмислення суспільного договору

Партнери, а не вороги: які кроки має зробити держава, щоб підтримати або співпрацювати з волонтерським рухом

На межі: як у нескінченній допомозі іншим не втратити себе

Гроші та довіра: як закривати найбільші збори

Феномен національного волонтерського руху

Еспресо виступає інформаційним партнером форуму Social Camp Odesa.

Вхід безкоштовний за попередньої реєстрації за посиланням: https://www.socialcampodesa.com