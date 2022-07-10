В Одесі суд покарав сепаратиста з зоопарку: зобов'язав читати українські книги
Співробітника Одеського зоопарку, який закликав до сепаратизму, суд ув'язнив на п'ять років і зобов'язав читати твори українських письменників Івана Багряного, Василя Барки, Уласа Самчука
Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру судових рішень.
Згідно з ниими, співробітник Одеського зоопарку, який народився в Казахстані, але є українським громадянином, 14 лютого у оприлюднив в соцмережі "Однокласники" допис з закликами до сепаратизму.
Зокрема, сепаратист написав: “Одесса вставай! Давайте свергнем гидру Киевской нацистской власти наркоманов!... Одесса- это Новороссия! Давайте все вместе поблагодарим наших солдат, которые отдают свои жизни во благо нашего освобождения! Русский солдат- Одесса ждёт и молиться за тебя!!!"
В ході судового засідання чоловік визнав свою провину. Суд присудив йому 5 років позбавлення волі умовно із випробувальним строком на три роки.
Одним з основних обов'язків під час випробувального терміну є прочитати романи Івана Багряного "Тигролови", Василя Барки "Жовтий князь" та Уласа Самчука "Марія", йдеться у судовому вироку.
- Нагадаємо, мера Рені, що на Одещині, підозрюють у сепаратизмі.
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