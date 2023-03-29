В Одесі загорівся Український театр
Ввечері, 29 березня, сталась пожежа в Одеському академічному українському музично-драматичному театрі імені В. Василька
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
"Одеса. В Українському театрі сталося загоряння другого поверху, попередньо на площі 20 кв.м. Люди з театру евакуйовані та в безпеці. Рятувальники працюють", - пише Братчук.
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