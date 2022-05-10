В Одесі затримали кількох можливих коригувальників ворожого вогню
В Одесі протягом подовженої комендантської години не зафіксували грубих порушень, але вдалося затримати можливих коригувальників ворожого вогню
Про це речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив у телеграм.
"Подовжена комендантська година в місті та області завершилася і дала свою результати: вдалося уникнути скупчення громадян у людних місцях", – зазначив він.
При цьому вдалося затримати кілька людей, чия причетність до контрдиверсійних груп перевіряється.
"Серед них, можливо, і коригувальники ворожого вогню", – вказав Братчук.
Він підкреслив, що імовірність ракетних ударів по Одесі залишається високою.
- Внаслідок повторного обстрілу Одеси 9 травня сталася пожежа у ТРЦ та на складі, 1 людина загинула, 5 поранено. Загалом ворог випустив 7 ракет.
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