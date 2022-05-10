В Одесі затримали кількох можливих коригувальників ворожого вогню

Про це речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив у телеграм.

"Подовжена комендантська година в місті та області завершилася і дала свою результати: вдалося уникнути скупчення громадян у людних місцях", – зазначив він.

При цьому вдалося затримати кілька людей, чия причетність до контрдиверсійних груп перевіряється.

"Серед них, можливо, і коригувальники ворожого вогню", – вказав Братчук.

Він підкреслив, що імовірність ракетних ударів по Одесі залишається високою.

Внаслідок повторного обстрілу Одеси 9 травня сталася пожежа у ТРЦ та на складі, 1 людина загинула, 5 поранено. Загалом ворог випустив 7 ракет.

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