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В Одесі затримали юрисконсульта "Партії Шарія": підозрюють у роботі на розвідку РФ

3 серпня, 2023 четвер
10:53
Кримінал на фото: затриманий юрисконсульт "Партії Шарія"

В Одесі затримали помічника-юрисконсульта декількох депутатів із фракції "Партії Шарія", який, за даними слідства, працював на російську воєнну розвідку і передавав цілі для повітряних ударів по місту

Про це інформує пресслужба СБУ. 

За даними слідства, приватний юрист раніше був помічником-консультантом декількох депутатів із фракції "Партії Шарія" в одній із райрад Одеської області. Він разом із дружиною після повномасштабного вторгнення виїхав до тимчасово окупованого Сімферополя. Там звернувся до "військового комісаріату Криму" з власної ініціативи. 

Його завербував кадровий співробітник 3-го оперативного відділу 316-го розвідувального центру російського ГРУ Григорій Іванов, який представився співробітником ФСБ. 

"Він дав підписку про негласне співробітництво на користь РФ, після чого агенту було присвоєно оперативний псевдонім "Diezel". Фігурант отримав 500 доларів США "авансу" за проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. І після цього повернувся в Одесу для збору розвідданих.Тут він також намагався встановлювати контакти з місцевими правоохоронцями, вивчаючи їх кандидатури для поповнення агентурної мережі російських спецслужб", - розповідають у СБУ. 

Зазначається, що чоловік передавав росіянам цілі для повітряних атак по місту і звітував про їх наслідки. Також він відстежував місця дислокації та переміщення українських підрозділів ППО. Для прикриття юрист влаштувався до однієї з місцевих громадських організацій, яка допомагала підтримувати правопорядок у місті. 

Чоловіка затримали в Одесі в ході багатоетапної операції. Під час обшуків у нього вилучили телефони, електронні носії інформації з доказами незаконної діяльності та зброю з боєприпасами, які направили на експертизу.

Фігурантові повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає довічне ув'язнення. Наразі він під вартою. 

Про підозру у шпигунстві планують повідомити його російському куратору. СБУ ідентифікувала також п'ятьох кадрових співробітників ГРУ РФ з-поміж його близького оточення.

"Крім того, контррозвідка СБУ ідентифікувала дружину зрадника, яка зараз мешкає у Санкт-Петербурзі і також співпрацює з російським ГРУ отримуючи щомісячну платню. Зокрема, жінка адмініструє телеграм-канал, який на замовлення ворожих спецслужб поширює фейки про ситуацію в Одесі. Вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру у державній зраді", - йдеться у повідомленні. 

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • 28 липня стало відомо, що справу прокремлівського блогера Анатолія Шарія та колишнього начальника поліції Вінниччини за роботу на російську спецслужбу, передали до суду. Їх підозрюють у державній зраді. 
Одеса
СБУ
Війна з Росією
державна зрада
Анатолій Шарій
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