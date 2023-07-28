Шарія та ексочільника поліції Вінниччини судитимуть за роботу на ФСБ

Про це інформує Офіс генпрокурора.

"За держзраду судитимуть відомого проросійського блогера та ексочільника поліції Вінниччини, які працювали на ФСБ РФ", - йдеться в заяві.

До суду скеровані обвинувальні акти стосовно українського блогера та ексочільника Головного управління Національної поліції у Вінницькій області. Зловмисникам інкриміновано державну зраду, вчинену за змовою.

За даними слідства, з 2018 року колишній правоохоронець, перебуваючи в тимчасово окупованому Криму, співпрацював з ФСБ і надавав дані про українських політиків, керівників підприємств паливно-енергетичної галузі й власників інтернет-ресурсів. Для цього використовував особисті зв’язки з попередніх робіт.

Екскерівник поліції Вінниччини втягнув у співпрацю прокремлівського блогера й керівника забороненої в Україні політичної партії Анатолія Шарія, який з 2019 року фактично проживає в Іспанії.

Спільники створювали сюжети з антиукраїнським забарвленням. Про виконану роботу звітували ворогу.

Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про справу Шарія

16 лютого 2021 року Служба безпеки України оголосила підозру блогеру Анатолію Шарію за двома статтями Кримінального кодексу – "Державна зрада" та "Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками" й викликала його на допит 22 лютого. Також СБУ оголосила Анатолія Шарія в державний розшук.

Того ж дня правоохоронці провели слідчі дії з Віктором Шарієм, на якого зареєстрована "Партія Шарія".

17 лютого Анатолій Шарій повідомив, що СБУ надіслала повістку не за адресою його проживання в Україні, а відтак повістка не вважається врученою.

22 лютого 2021 року Шарій не прийшов до СБУ на допит, як підозрюваний.

Слідчі встановили, що він шкодив нацбезпеці України в інформаційній галузі. Є підстави вважати, що Анатолій Шарій діяв на замовлення іноземних структур. Докази слідства підтвердила низка фахових досліджень, згідно з якими його інтерв'ю й виступи містять підривну діяльність проти України.

25 березня 2022 року активісти знайшли Анатолія Шарія в Іспанії.

4 травня тогоріч в Іспанії затримали проросійського блогера Шарія, підозрюваного в держзраді.

5 травня тогоріч суд заборонив Шарію покидати Іспанію, відкликав паспорт, і зобов’язав блогера двічі на місяць з’являтись в найближчий до його помешкання суд.

6 липня блогеру Анатолію Шарію повідомлено про підозру в державній зраді за роботу на російську пропаганду з Іспанії.