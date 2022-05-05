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В Іспанії затримали проросійського блогера Шарія, підозрюваного в держзраді

5 травня, 2022 четвер
10:51

В Іспанії 4 травня поліція затримала проросійського блогера Анатолія Шарія, якого підозрюють у державній зраді

Про це йдеться в телеграмі СБУ.

"Правоохоронні органи Іспанії затримали Анатолія Шарія 4 травня 2022 року. Це стало можливим завдяки тісній взаємодії Служби безпеки України з Офісом генерального прокурора, міжнародними партнерами та у результаті багаторівневої спецоперації українських правоохоронців. Це затримання - чергове свідчення того, що кожен зрадник України рано чи пізно отримає заслужене покарання, це є невідворотним", - зауважили у спецслужбі.

Анатолія Шарія підозрюють у скоєнні злочинів за ст. 111 (державна зрада) та ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Слідчі встановили, що він шкодив нацбезпеці України в інформаційній галузі. Є підстави вважати, що Анатолій Шарій діяв на замовлення іноземних структур. Докази слідства підтвердила низка фахових досліджень, згідно з якими його інтерв'ю й виступи містять підривну діяльність проти України. У 2021 році блогеру оголосили підозру.

  • У лютому 2021 року СБУ оголосила Анатолія Шарія в державний розшук.
  • 25 березня 2022 року активісти знайшли Анатолія Шарія в Іспанії.

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СБУ
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Анатолій Шарій
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Офіс генпрокурора
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