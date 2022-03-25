Проросійського пропагандиста Шарія виявили в Іспанії, з ним поспілкувалися українські активісти

Відео опублікувало Телебачення Торонто у Telegram.



Також громадські діячі відзначили місце знаходження будинку Шарія на карті. Зазначили, що поруч з оселею завжди перебуває охоронець.



Нагадаємо, у лютому 2021 року СБУ оголосила Шарія в державний розшук.