Проросійського пропагандиста Шарія виявили в Іспанії, з ним поспілкувалися українські активісти
25 березня активісти знайшли блогера Анатолій Шарія в Іспанії. Опубліковано відео з місця подій
Відео опублікувало Телебачення Торонто у Telegram.
Також громадські діячі відзначили місце знаходження будинку Шарія на карті. Зазначили, що поруч з оселею завжди перебуває охоронець.
- Нагадаємо, у лютому 2021 року СБУ оголосила Шарія в державний розшук.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Залиште коментар
Читайте також:
Путіна зупинить будь-яке рішення НАТО про оборону України. Імовірність фізичного знищення агресора мізерна, - Огризко
Київ
+8°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.98
-
EUR
Купівля 32.17Продаж 33.31
- Актуальне
- Важливе
2022, п'ятниця
25 березня
12:44
"Маємо триматися далі від цієї війни": Сійярто відкинув критику Зеленського щодо блокування санкцій проти РФ і транзиту зброї для України
12:32
США та ЄС домовилися про постачання до Європи більшого обсягу скрапленого газу, щоб зменшити залежність від РФ
11:57
МВС оголосило російській співачці Чичеріній підозру в посяганні на територіальну цілісність України
11:37
Ув'язнення від 10 років: ДСНС нагадала паліям сухої трави, що підпали в умовах війни вважаються диверсією
11:36
Ексклюзив
Третя світова вже йде. Путін вірить у слабкий Захід, який не дасть відповіді, але агресор дуже помиляється, - Чалий
11:16
РФ втратила близько 16100 військових, 1625 бронемашин, 561 танк, 291 систему артилерії, 125 гелікоптерів і 115 літаків, - Генштаб ЗСУ
11:04
Близько 300 людей імовірно загинуло в Драмтеатрі Маріуполя внаслідок російського бомбардування, – міськрада
11:02
Ексклюзив
Репресії проти кримськотатарського народу посилились на фоні збільшення військової присутності росіян в Криму, - Чубаров
10:47
Ексклюзив
Червоний Хрест не має евакуйовувати українців на територію росії, — віцепрезидент Червоного Хреста України
10:38
На Київщині ЗСУ звільнили Лук'янівку, знищили російський опорний пункт і 40 окупантів, - очільник тероборони Києва
09:02
Ексклюзив
"Люди сидять в підвалах, виїхати майже неможливо, декого примусово вивозять в росію": блогерка про ситуацію в Маріуполі
08:53
Найпопулярніша газета Ірландії Irish Independent надрукувала головну статтю українською - вперше в історії не ірландською чи англійською
08:45
Ексклюзив
Ніч на Київщині минула гаряче: ЗСУ й ТрО знищили понад 12 танків і 10 одиниць броньованої техніки російських окупантів, - Сабій