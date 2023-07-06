Про це інформує Офіс генпрокурора та СБУ.

"За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури повідомлено про підозру у державній зраді українському блогеру, який з-за кордону здійснює підривну діяльність проти України (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111 КК України)", - йдеться в заяві.

Слідство встановило, що фігурант є очільником забороненої в Україні проросійської політичної партії та власник однойменного Youtube-каналу.

Шарій з 2019 року живе в Іспанії, де організовує проросійські піар-акції, створює та поширює антиукраїнські політично заангажовані тенденційні сюжети.

У 2022 році підозрюваний увійшов у змову з ексначальником поліції Вінницької області Антоном Шевцовим, який працює на ФСБ РФ. Вони розробили медіапроєкт для дискредитації України та Збройних Сил. Цей проєкт передали куратору з Росії для пошуку та фільмування допитів українських військовополонених.

Ці відео мали використовувати для створення антиукраїнських матеріалів та їх розповсюдження в інтернеті, пишуть правоохоронці.

За даними СБУ, Шарій був залучений до негласної співпраці кадровим співробітником 5-ї служби ФСБ Косенком М.Ю. Комунікувати з російськими спецслужбами блогеру допомагав спільник у тимчасово окупованому Севастополі.

Шевцов на початку цього року вже отримав підозру у державній зраді. Обидва фігуранти переховуються від правосуддя.

"Однак сам Шарій у розмовах зі спільником визнає, що, попри монтаж, приховати поганий стан полонених не вдавалося. А родичі українських захисників, які відгукувалися на опубліковані у соцмережах відео, просили не знімати й не мучити їхніх рідних", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про справу Шарія

16 лютого 2021 року Служба безпеки України оголосила підозру блогеру Анатолію Шарію за двома статтями Кримінального кодексу – "Державна зрада" та "Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками" й викликала його на допит 22 лютого. Також СБУ оголосила Анатолія Шарія в державний розшук.

Того ж дня правоохоронці провели слідчі дії з Віктором Шарієм, на якого зареєстрована "Партія Шарія".

17 лютого Анатолій Шарій повідомив, що СБУ надіслала повістку не за адресою його проживання в Україні, а відтак повістка не вважається врученою.

22 лютого 2021 року Шарій не прийшов до СБУ на допит, як підозрюваний.

Слідчі встановили, що він шкодив нацбезпеці України в інформаційній галузі. Є підстави вважати, що Анатолій Шарій діяв на замовлення іноземних структур. Докази слідства підтвердила низка фахових досліджень, згідно з якими його інтерв'ю й виступи містять підривну діяльність проти України.

25 березня 2022 року активісти знайшли Анатолія Шарія в Іспанії.

4 травня тогоріч в Іспанії затримали проросійського блогера Шарія, підозрюваного в держзраді.

5 травня тогоріч суд заборонив Шарію покидати Іспанію, відкликав паспорт, і зобов’язав блогера двічі на місяць з’являтись в найближчий до його помешкання суд.