Іспанський суд відпустив Анатолія Шарія під підписку про невиїзд, - El País
Суд заборонив Шарію покидати Іспанію, відкликав паспорт, і зобов’язав блогера двічі на місяць з’являтись в найближчий до його помешкання суд
Про це пише іспанське видання El País з посиланням на Національну судову колегію Іспанії.
Зазначається, що Анатолію Шарію заборонили залишати Іспанію, у нього вилучать паспорт. Також йому наказали двічі на місяць з'являтися до найближчого суду.
Ці заходи перестануть діяти впродовж місяця, якщо Київ офіційно не подасть запит про екстрадиціюю
- Нагадаємо, нещодавно в Іспанії затримали проросійського блогера Шарія, підозрюваного в держзраді.
- 25 березня 2022 року Анатолія Шарія в Іспанії знайшли активісти.
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