Іспанський суд відпустив Анатолія Шарія під підписку про невиїзд, - El País

Про це пише іспанське видання El País з посиланням на Національну судову колегію Іспанії.



Зазначається, що Анатолію Шарію заборонили залишати Іспанію, у нього вилучать паспорт. Також йому наказали двічі на місяць з'являтися до найближчого суду.



Ці заходи перестануть діяти впродовж місяця, якщо Київ офіційно не подасть запит про екстрадиціюю

Нагадаємо, нещодавно в Іспанії затримали проросійського блогера Шарія, підозрюваного в держзраді.

25 березня 2022 року Анатолія Шарія в Іспанії знайшли активісти.

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