В Одеському аеропорту відкрили нову злітно-посадкову смугу
Нова злітно-посадкова смуга в міжнародному аеропорту "Одеса" почала приймати літаки
Про це у Facebook повідомила пресслужба Одеського аеропорту.
Відтак, на злітно-посадкову смугу вперше приземлився літак компанії SkyUp, який виконував внутрішній рейс PQ107 з Борисполя в Одесу.
За словами директора міжнародного аеропорту "Одеса" Володимира Семенченка, довжина нової злітно-посадкової смуги складає 2,8 км, ширина - 45 км. Будівництво тривало 31 місяць.
Злітно-посадкова смуга також має відповідну інфраструктуру: дві рульові доріжки, навігаційну систему посадки, перон перед новим терміналом та чотири телетрапи для посадки-висадки пасажирів.
Семенченко додав, що після продовження смуги до 3,2 км аеропорт зможе приймати літаки класу Е, які здійснюють дальньомагістральні рейси.
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