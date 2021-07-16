В Одеському аеропорту відкрили нову злітно-посадкову смугу

Про це у Facebook повідомила пресслужба Одеського аеропорту.



Відтак, на злітно-посадкову смугу вперше приземлився літак компанії SkyUp, який виконував внутрішній рейс PQ107 з Борисполя в Одесу.



За словами директора міжнародного аеропорту "Одеса" Володимира Семенченка, довжина нової злітно-посадкової смуги складає 2,8 км, ширина - 45 км. Будівництво тривало 31 місяць.



Злітно-посадкова смуга також має відповідну інфраструктуру: дві рульові доріжки, навігаційну систему посадки, перон перед новим терміналом та чотири телетрапи для посадки-висадки пасажирів.



Семенченко додав, що після продовження смуги до 3,2 км аеропорт зможе приймати літаки класу Е, які здійснюють дальньомагістральні рейси.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb