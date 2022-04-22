В одному з будинків Сєвєродонецька піротехніки знайшли нерозірвану авіаційну ракету, - Гайдай

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.



Піротехніки відпрацьовували потенційно небезпечні адреси в Лисичанську та Сєвєродонецьку. У вісьмоха будинках Лисичанська вибухонебезпечних предметів або немає, або це залишки реактивних снарядів від "градів".



"У Сєвєродонецьку ситуація дещо інша. В одній із багатостраждальних багатоповерхівок в нових районах міста знайдені два артилерійські снаряди 152 мм, один - 122 мм, а також некерований реактивний снаряд С-8. Це - наслідок авіаційного бомбардування міста", - зауважив Сергій Гайдай.



Він зауважив, що всі вибухонебезпечні предмети знешкодили й вони не загрожують людям, які залишаються у квартирах і підвалах.

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